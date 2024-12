"Das muss man sich mal vorstellen": Mario Basler legt gegen BVB-Star Emre Can nach

Der Streit zwischen Mario Basler und Emre Can von Borussia Dortmund geht in die nächste Runde.

Experte Mario Basler hat im Streit mit Emre Can noch einmal nachgelegt, nachdem er den Kapitän von Borussia Dortmund bereits vor eineinhalb Wochen für seine Leistung gegen Union Berlin scharf kritisiert hatte.

"Ich habe volle Zustimmung gekriegt von allen Seiten. Auch Dortmund-Fans haben mir ja Recht gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Das passiert ja auch nicht so oft. Das war zu 98, 99 Prozent nur Zustimmung", sagte der ehemalige Bayern-Spieler in der neuesten Ausgabe seines eigenen Podcasts "Basler ballert"und forderte von den heutigen Spielern, nicht so dünnhäutig auf Kritik zu reagieren.

Darüber hinaus sieht der 55-Jährige die Schuld auch bei Can selbst. "Wenn einer sich hinstellt und vor drei Wochen sagt, er wird zu kritisch gesehen und findet es unfair, wie er teilweise kritisiert wird und spielt dann so einen Schrott drei Wochen hintereinander, dann brauchst du dich nicht zu wundern", so Basler.