Auch den FC Bayern und den BVB erwischte es schon: Trifft PSG im Finale der Champions League ein ganz besonderer Fluch?

PSG greift am Samstag nach dem ersten Champions-League-Titel. Doch ein besonderer Fluch kann alles zunichte machen.

Trifft Paris Saint-Germain im Finale der Champions League der Eindhoven-Fluch? Noch nie hat nämlich ein Team in der Königsklasse triumphiert, das zuvor im Laufe der Saison gegen die PSV gespielt hatte. Und genau dies ist PSG am 22. Oktober 2024 am dritten Spieltag der Ligaphase "passiert": Das Team von Luis Enrique kam gegen den niederländischen Klub zu einem 1:1.