"Würde in Italien in den Himmel gelobt werden": VfB-Kapitän Atakan Karazor beklagt Umgang mit zwei Spielern des FC Bayern München

Kapitän Atakan Karazor vom Bundesligisten VfB Stuttgart erhofft sich mehr Respekt im Umgang mit Fußball-Profis.

"Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Spieler mehr vor öffentlichen Anfeindungen geschützt werden. Mir tat zum Beispiel Joshua Kimmich leid", sagte der 27-Jährige bei Sport1.

"Ein Spieler wie Joshua Kimmich würde in Italien in den Himmel gelobt werden. Völlig zu Recht", meinte Karazor und ergänzte: "Oder wenn ich sehe, was alles über Manuel Neuer geredet wurde, als er zwei, drei Fehler gemacht hat."

Bei der italienischen Torwartlegende Gianluigi Buffon hätte das "keiner gemacht", glaubt Karazor: "Manuel Neuer hat den Fußball verändert. Was Joshua Kimmich oder Manuel Neuer an Kritik aushalten mussten, war nicht okay."