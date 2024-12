"Arne ist ein guter Freund von uns": Vater von Mittelfeldstar öffnet die Tür zu einem Transfer zum FC Liverpool

Spielt Orkun Kökcü bald für den FC Liverpool? Sein Vater jedenfalls hat sich wohlwollend zu dieser Möglichkeit geäußert.

Der englische Traditionsverein FC Liverpool, derzeit Tabellenführer der Premier League, hat einen deutlichen Hinweis bekommen, dass ein Transfer von Benficas Orkun Kökcü im Bereich des Möglichen liegt.

In einem Interview mit ESPN NL deutete Kökcüs Vater, Halis Kökcü, ant, dass ein Wechsel des Mittelfeldspieler nach Liverpool tatsächlich bevorstehen könnte. Auf die Möglichkeit eines Wechsels seines Sohnes zu den Reds angesprochen sagte Halis: "Arne [Slot] ist ein guter Freund von uns. Er hat schon viel mit Orkun erlebt. Ja, warum nicht? Es ist möglich."

Vater Kökcü weiter: "Das Wichtigste ist jetzt, dass sich Orkun auf Benfica konzentriert und es ihm dort gut geht. Aber natürlich haben Spieler und Trainer nicht nur eine Station, das wissen auch die Mitarbeiter."

Er führte aus: "Im modernen Fußball denken die Vereine an die Finanzen, an den Gewinn. Orkun ist ein Spieler, der das Potenzial hat, mit dem nächsten Schritt Profit zu bringen. Die Fans und der Verein sind natürlich auch damit einverstanden. Das war ja auch das Projekt. Wir werden sehen, wo er am Ende landet."