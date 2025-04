Arminia Bielefeld vs. Viktoria Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und Viktoria Köln. Wer die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 3. Februar, finden in der 3. Liga sechs Spiele des 24. Spieltags statt. Fünf davon werden um 14 Uhr angepfiffen, während eines um 16.30 Uhr angestoßen wird. Bei späten Nachmittagsspiel handelt es sich um das Duell zwischen Arminia Bielefeld und Viktoria Köln, das um 16.30 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld ausgetragen wird.