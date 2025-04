Arminia Bielefeld vs. Union Berlin, DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Runde im TV und Livestream?

Union Berlin ist in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Gast bei Arminia Bielefeld. Hier die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Auch am heutigen Mittwoch, den 30. Oktober, werden im DFB-Pokal acht Spiele der 2. Runde absolviert. Unter anderem stehen sich der Drittligist Arminia Bielefeld und Bundesligist Union Berlin gegenüber. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr. Gespielt wird in der Schüco-Arena in Bielefeld.