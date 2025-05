Arminia Bielefeld vs. Sportfreunde Lotte im Westfalenpokal heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale im TV und Livestream?

Wer zeigt die Partie des Westfalenpokals zwischen Arminia Bielefeld und den Sportfreunden Lotte heute live? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Donnerstag kämpfen die Arminia und die Sportfreunde um den Titel im Landespokal. Nach der überragenden Meisterschaftssaison sowie der sensationellen Reise ins Pokalfinale - in welchem man sich demVfB Stuttgart geschlagen geben musste - gehen die Hausherren auf der heimischen als deutlicher Favorit ins Rennen. Die Bielefelder wollen sich aus dieser einzigartigen Saison demnach gebührend in die Sommerpause verabschieden, sollten den Gegner aus Lotte dabei allerdings keinesfalls unterschätzen, denn auch die Gäste blicken auf eine sportlich erfolgreiche Saison zurück. Nach dem Aufstieg in die Regionalliga West könnten auch die Sportfreunde der eigenen Saison durch den Sieg im Westfalenpokal die Krone aufsetzen. Ab 14 Uhr fällt die Entscheidung um den Pokalsieg.

Wer die Begegnung live zeigt, erfahrt Ihr bei SPOX!