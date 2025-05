ARD, ZDF, Sky oder SAT.1 für Relegation der Bundesliga: Wo läuft 1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg heute live im Free-TV und Livestream

Wo läuft das Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg live? SPOX hat alle Infos!

Nach der regulären Saison ist vor der Relegation. Am heutigen Donnerstag treffen der Tabellendritte der 2. Bundesliga und der Drittletzte der Bundesliga erstmals aufeinander, um den Grundstein für die Teilnahme an der Bundesliga in der Saison 2025/26 zu legen. Während Heidenheim aufgrund einer missratenen Saison den Klassenerhalt über den Umweg sichern will, strebt Elversberg nach einer historischen Spielzeit die Krönung durch den erstmaligen Aufstieg ins Fußball-Oberhaus an. Anstoß ist um 20:30 Uhr in Heidenheim.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt Ihr bei SPOX!