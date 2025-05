Der 1. FC Heidenheim ist heute in der Bundesliga-Relegation bei der SV Elversberg zu Gast. SPOX verrät, wer das Rückspiel live überträgt.

Am heutigen Montag, den 26. Mai, treffen die SV Elversberg und der 1. FC Heidenheim in der Bundesliga-Relegation aufeinander. Das Rückspiel beginnt um 20.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Nach dem 2:2 im Hinspiel entscheidet sich heute, welches Team in der kommenden Saison erstklassig spielt.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Relegationsspiel live im TV und Livestream zeigt.