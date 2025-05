Wo läuft das Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Saarbrücken und Braunschweig live? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Freitagabend steht das Hinspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga an. Eintracht Braunschweig trifft als Drittletzter der 2. Bundesliga auf den 1. FC Saarbrücken als Dritten der 3. Liga. Wer das Duell zwischen den beiden ungleichen Teams für sich entscheiden kann, um die Basis für eine Teilnahme am Fußball-Unterhaus in der Saison 2025/26 zu schaffen, erfahrt Ihr ab 20:30 Uhr.

SPOX verrät, wo das Spiel live zu sehen ist!