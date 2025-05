In der Relegation für die 2. Bundesliga begegnen sich heute Braunschweig und der 1. FC Saarbrücken. Hier erfahrt Ihr, wer das Rückspiel live zeigt.

Eintracht Braunschweig und der 1. FC Saarbrücken treffen am heutigen Dienstag, den 27. Mai, in der Relegation für die 2. Bundesliga aufeinander. Das Rückspiel wird um 20.30 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig angestoßen. Gelingt den Braunschweigern nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel der Klassenerhalt?

SPOX verrät, wer das Relegationsspiel live im TV und Livestream überträgt.