ARD, ZDF, Sky, DAZN oder RTL: Wer zeigt / überträgt die Auslosung WM 2026 Quali heute live im Free-TV und Livestream?

Um die Auslosung der WM 2026 Quali wird es am heutigen Freitag gehen. Wer zeigt die Ziehung live, ARD, ZDF, Sky, DAZN oder RTL? SPOX hat die Antwort.

Gut eine Woche nach der Auslosung der Klub-WM 2025, geht es nun um die Quali für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Am Freitag, dem 13. Dezember, erfolgt die Auslosung der European Qualifiers ab 12 Uhr in Zürich (Schweiz).

Insgesamt 54 Mannschaften, die aus fünf verschiedenen Lostöpfen gezogen werden, erfahren an diesem Tag ihre Quali-Gegner.

Ob ARD, ZDF, Sky, DAZN oder RTL die Ziehung übertragen, erfahrt Ihr in diesem Artikel.