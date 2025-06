ARD, ZDF, SAT.1 oder ProSieben für das DFB-Team im Halbfinale der U21 EM: Auf welchem Sender läuft Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV und Livestream?

Bei welchem Sender ist das Halbfinale der U21 EM zwischen Deutschland und Frankreich zu sehen? SPOX liefert alle Infos!

Die Europameisterschaft der U21-Nationalmannschaften rückt dem Höhepunkt des Turniers näher. Am Mittwoch gilt es für vier Länder, den Einzug ins Endspiel zu verbuchen. Auch das deutsche Team ist noch mit von der Partie. Nach dem knappen 3:2-Erfolg über Italien, bei welchem die Jungs von Trainer Antonio Di Salvo das Spiel erst in der Nachspielzeit auf ihre Seite ziehen konnten, bekommen es die DFB-Youngster in der Runde der letzten vier mit Frankreich zu tun. Im Duell mit dem ewigen Rivalen werden sie alle in die Waagschale werfen, um das Ticket für das Finale zu lösen.

Bei welchem Sender Ihr das Spiel live verfolgen könnt, verrät Euch SPOX!