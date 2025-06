ARD, ZDF, SAT.1 oder ProSieben für das DFB-Team bei der U21 EM: Auf welchem Sender läuft Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV und Livestream?

Die DFB-Junioren treffen heute bei der U21 EM im Viertelfinale auf die Auswahl Italiens. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier bei SPOX.

Die U21 EM in der Slowakei geht in die heiße Phase! In der Runde der letzten Acht kommt es am heutigen Sonntag, 22. Mai, um 21 Uhr zum Prestigeduell zwischen Deutschland und Italien. Die deutsche U21 konnte alle Partien in der Vorrunde gewinnen und sich den Gruppensieg holen. Auch die Italiener blieben ungeschlagen, durch das Remis gegen Spanien mussten sie sich aber mit den zweiten Platz zufriedengeben. Wer wird sich durchsetzen und ins Halbfinale einziehen?

Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Livestream übertragen wird.