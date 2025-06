ARD, ZDF, SAT.1 oder ProSieben für das DFB-Team bei der U21 EM: Auf welchem Sender läuft Deutschland vs. England heute live im Free-TV und Livestream?

Die deutsche U21 trifft heute bei der Europameisterschaft auf England. SPOX verrät, auf welchem Sender das Spiel zu sehen ist.

Bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei steht für die deutsche Nationalmannschaft heute, am Mittwoch, den 18. Juni, das letzte Gruppenspiel an. Gegner ist England, der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr im Stadion Pod Zoborom in Nitra.

Es kommt zum Topduell der Gruppe B: Die Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo führt die Tabelle mit zwei Siegen souverän an. England liegt mit vier Punkten auf Rang zwei und blieb ebenfalls bislang ungeschlagen.

ARD, ZDF, Sat.1 oder ProSieben - SPOX verrät, auf welchem Sender die Partie zu sehen ist.