Im Finale der Nations League geht es zwischen Portugal und Spanien rund. Wer im TV und Livestream dabei ist, verrät dieser Artikel.

Es ist angerichtet: Portugal und Spanien kämpfen am heutigen Sonntag (8. Juni) in der Allianz-Arena in München um die Nations-League-Trophäe. Gegen 21 Uhr wird das Duell angepfiffen.

Portugal setzte sich im Halbfinale mit 2:1 gegen das DFB-Team durch, das nun im Spiel um Platz drei ranmuss. Der Europameister aus Spanien indes löste sein Ticket durch einen spektakulären 5:4-Sieg über Frankreich.

Aber wo könnt Ihr das Endspiel heute live und in Farbe sehen? Alle Infos hat SPOX!