Im Halbfinale des DFB-Pokals treffen heute der VfB Stuttgart und RB Leipzig aufeinander. Wer das Duell live überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der VfB Stuttgart muss am heutigen Mittwoch, den 2. April, im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig antreten. Die Begegnung startet um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

SPOX verrät, welcher Sender das Pokalduell live zeigt.