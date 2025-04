ARD, ZDF oder RTL: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweiz bei der EM heute live im Free-TV und Livestream?

Deutschland und die Schweiz begegnen sich heute in der Gruppenphase der EM 2024. ARD, ZDF oder RTL - wer ist für die Übertragung im Free-TV und Livestream verantwortlich? Hier erfahrt Ihr es.

Zum dritten und letzten Spiel in der Gruppenphase bei der EM 2024 ist die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag, den 23. Juni, gegen die ebenfalls noch ungeschlagene Schweiz gefragt. Die Partie um den ersten Platz in der Gruppe A wird um 21 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.