ARD, ZDF oder RTL: Wer zeigt / überträgt das EM Eröffnungsspiel Deutschland vs. Schottland heute live im Free-TV und Livestream?

Deutschland eröffnet gegen Schottland die EM 2024. ARD, ZDF oder RTL - wo ist das Eröffnungsspiel heute live im Free-TV und Livestream zu sehen? Hier erfahrt Ihr es.

Im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 treten am heutigen Freitag, den 14. Juni, die Nationalmannschaften Deutschlands und Schottlands gegeneinander an. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen und in der Allianz Arena in München ausgetragen.