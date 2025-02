ARD, ZDF, DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt das DFB-Pokal Viertelfinale mit RB Leipzig und Co. heute live im Free-TV sowie Livestream?

Wo kann man das Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch im Free-TV und Livestream verfolgt werden? SPOX hat alle Infos!

In dieser Woche wird das Viertelfinale des DFB-Pokals fortgesetzt. Während sich in den ersten beiden Partien bereits der VfB Stuttgart sowie Bayer Leverkusen durchsetzen konnten, fällt nun die Entscheidung über die restlichen beiden Teilnehmer der Runde der letzten vier Mannschaften. Am Dienstag trifft das Überraschungsteam der Arminia aus Bielefeld auf der Alm auf den SV Werder Bremen, am Mittwoch komplettiert der Gewinner der Begegnung zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg das Teilnehmerfeld des Halbfinals.

Wo Ihr die Partien live verfolgen könnt, verrät Euch SPOX!