ARD, ZDF, Amazon Prime oder DAZN für das Finale der Champions League: Auf welchem Sender läuft PSG vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Heute steigt das CL-Finale zwischen PSG und Inter. Doch wer überträgt das Duell - ARD, ZDF, Amazon Prime oder DAZN? SPOX hat alle Infos.

Am heutigen Samstag, den 31. Mai, steigt das UEFA Champions-League-Finale der Saison 2024/25! Paris Saint-Germain trifft dabei auf Inter Mailand - zwei europäische Schwergewichte im Kampf um die Krone des Klubfußballs. PSG setzte sich souverän gegen Arsenal im Halbfinale durch und greift nun nach dem ersten Titel in der Königsklasse. Inter lieferte sich einen wahren Krimi mit dem FC Barcelona – erst in der Verlängerung gelang der entscheidende Treffer. Der Anstoß in der Allianz-Arena in München ertönt um 21 Uhr.

Doch welche Sender zeigen das Finale?klärt auf.