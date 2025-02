ARD oder ZDF: Wo läuft VfB Stuttgart vs. FC Augsburg im DFB-Pokal Viertelfinale heute live im Free-TV und Livestream?

Wo ist die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg im DFB-Pokal am Dienstag um 20:45 Uhr zu sehen? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Dienstagabend findet das erste Viertelfinale des DFB-Pokals ausgetragen. Der VfB Stuttgart muss in der heimischen MHP Arena gegen den FC Augsburg antreten. Das schwäbische Derby startet um 20:45 Uhr. Die Stuttgarter wollen nach drei Niederlagen am Stück, welche man wettbewerbsübergreifend hinnehmen musste, wieder zurück auf die Siegerstraße. Auch die Augsburger wollen nach einem ernüchternden Unentschieden gegen Aufsteiger St. Pauli endlich wieder gewinnen. Wer das Duell für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr am Dienstag.

Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung live verfolgen könnt!