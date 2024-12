ARD oder ZDF: Wo läuft die Auslosung für das DFB-Pokal Viertelfinale heute live im Free-TV und Livestream?

Heute findet die Auslosung für das Viertelfinale des DFB-Pokals statt. Wir verraten, ob Ihr die Ziehung heute bei der ARD oder dem ZDF sehen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 15. Dezember, steht die Auslosung für das Viertelfinale des DFB-Pokals auf dem Programm. In diesem stehen sechs Bundesligisten und ein Team aus der 2. Bundesliga. Im Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen setzte sich am Ende die Werkself durch – eine rote Karte für Manuel Neuer leitete die Entscheidung. Überraschend setzte sich Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg durch und sicherte sich als einziges Team aus der 3. Liga einen Platz im Viertelfinale.

SPOX verrät, wo die Auslosung heute live im Free-TV und Livestream läuft.