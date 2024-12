"Ich bin ein Fan von ihm": Antonio Rüdiger von DFB-Teamkollege begeistert

Angelo Stiller steht zum ersten Mal in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft - und hat einen besonderen Anhänger im Team.

"Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen Fan von ihm", sagte Abwehrchef Antonio Rüdiger vor dem Klassiker in der Nations League gegen die Niederlande und blickte auf ein direktes Duell vor knapp vier Wochen zurück: "Ich habe gegen ihn in der Champions League gespielt. Vor allem seine Ruhe am Ball hat mir gefallen, er war kaum nervös."

Rüdiger siegte mit Real Madrid mit 3:1 gegen Stillers VfB Stuttgart.