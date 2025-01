Mit dem ersten Auswärtssieg aus der Krise: Hoffenheim hat ausgerechnet dank Andrej Kramaric ihren freien Fall in der Bundesliga vorerst gestoppt.

Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer gewann am Samstag das Kellerduell bei Holstein Kiel verdient mit 3:1 (2:0), Kramaric machte mit seinem Treffer zum 2:0 kurz vor der Pause quasi schon alles klar (45.+1). Zudem traf noch Adam Hlozek mit einem Doppelpack (26. und 56.), Kiel machte zu wenig aus seinen Möglichkeiten, der Anschluss durch Joker Andu Kelati (84.) kam zu spät.

Nach zuletzt drei Bundesliga-Pleiten in Serie und neun Pflichtspielen ohne Sieg gelang Hoffenheim wieder einmal ein Dreier - und der unter Druck geratene Ilzer kann zunächst etwas aufatmen. Hoffenheim verbesserte sich in der Tabelle auf Rang 15 und vergrößerte den Vorsprung auf Kiel auf sechs Punkte. Die Störche konnten nicht an die Leistung vom spektakulären Sieg gegen Borussia Dortmund vier Tage zuvor (4:2) anknüpfen, das Team von Trainer Marcel Rapp bleibt Vorletzter.