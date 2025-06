"Anders gewünscht": BVB macht Transfer von Ex-Top-Talent offiziell

Nach einer erfolglosen Leihe gibt Dortmund den Stürmer nun endgültig ab und gibt ihm schonungslose Worte mit auf den Weg.

Borussia Dortmund gibt seinen einstigen Hoffnungsträger Youssoufa Moukoko an den FC Kopenhagen ab. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Samstag den Transfer, der mittlerweile 20 Jahre alte Stürmer absolviere seinen Medizincheck und unterschreibe dann in Kopenhagen. Moukoko, der einst als größtes Talent überhaupt galt und bei der WM in Katar für Deutschland aufgelaufen war, spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei OGC Nizza in Frankreich.