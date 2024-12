"Andere haben versucht, sich anzupassen": Erik ten Hag erhält Rückendeckung für Umgang mit Cristiano Ronaldo

Steve McClaren war Assistent von Erik ten Hag bei Manchester United. Er stützt den Niederländer für den Umgang mit Cristiano Ronaldo.

Bis vergangenen Juli arbeitete Steve McClaren in 114 Pflichtspielen als Co-Trainer von Chefcoach Erik ten Hag beim englischen Rekordmeister Manchester United. Der 63-Jährige, der nun als Nationaltrainer von Jamaika fungiert, stärkt dem Niederländer nun den Rücken für dessen Umgang mit Cristiano Ronaldo.

In einem Interview mit der englischen Zeitung The Telegraph sagte McClaren:"Ich habe nichts an seiner Herangehensweise auszusetzen. Er hat es wirklich sehr gut gemacht. Ich habe damals gesagt, dass er der richtige Mann für die Nachfolge ist. Das hat die Art und Weise gezeigt, wie er mit Ronaldo umgegangen ist."

Der Engländer führte aus: "Er [ten Hag] kam mit festen Standards. Mit festen Regeln. Einer bestimmten Art zu spielen. Und wenn man nicht lief, spielte man nicht. Er war da sehr streng. So wie es die Niederländer sind. Er wusste, dass das notwendig war. Es gab keine Flexibilität, keine Möglichkeit für die Spieler, sich [aus dieser Verantwortung] herauszuwinden. Das war es, was man tun musste - oder man spielte nicht."