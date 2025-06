"And sorry ...": Megatransfer Florian Wirtz beginnt Abenteuer beim FC Liverpool mit einer Entschuldigung

Der Rekordmann wird beim englischen Meister als "Wunderkind" empfangen. Wirtz selbst zeigt sich ambitioniert und demütig zugleich.

Der neue "Kaiser of the Kop" warf sich erst mal vor dem Fußvolk in den Staub. "Sorry für das lange Warten", rief Rekordmann Florian Wirtz den Fans des FC Liverpool zu und grinste. Während die berüchtigte Presse das "German Wonderkid" nach dem Happy End in der Transfer-Hängepartie begeistert wie den fünften Beatle empfing, sagte der teuerste deutsche Kicker genau das, was sie auf der Insel von Jürgen Klopps "Abschiedsgeschenk" hören wollten.