Amazon Prime Video oder DAZN: Wo läuft Manchester City vs. Real Madrid in den Champions League Playoffs im TV und Livestream?

In den CL-Playoffs kommt es gleich zu einem richtigen Kracher, Man City trifft auf Real Madrid! Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Am heutigen Dienstag, 11. Februar, empfängt Manchester City um 21 Uhr Real Madrid im heimischen Etihad Stadium. Letzte Saison konnten sich die Königlichen in der Runde der letzten Acht im Viertelfinale gegen Pep Guardiola und sein Team durchsetzen. Doch die Vorzeichen sind dieses Jahr andere, City befindet sich nämlich in der größten Krise von Guardiolas Amtszeit, das letzte Ligaspiel verlor man mit 1:5 gegen Arsenal. Wo Ihr die Partie verfolgen könnt lest Ihr in diesem Artikel.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.