In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Celtic Glasgow. Hier erfahrt Ihr, wer das Rückspiel live zeigt.

Der FC Bayern München empfängt am heutigen Dienstag, den 18. Februar, in der Champions League Celtic Glasgow. Das Playoff-Rückspiel beginnt um 21.00 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient die Allianz-Arena in München.

SPOX verrät Euch, wer die Begegnung live überträgt.