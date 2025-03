Amazon Prime Video oder DAZN für Real Madrid vs. Atletico: Wo läuft das Champions League Achtelfinale Hinspiel heute live im TV und Livestream?

Im Achtel-Hinspiel der Champions League kommt es heute zum Stadtduell zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Wo das Spiel läuft, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, 4. März, beginnt das Achtelfinale der Champions League 2024/25 mit den ersten vier Hinspielen. In einer Partie treffen die beiden Stadtrivalen und Atletico Madrid aufeinander. Im Santiago Bernabeu wird das Spiel in der spanischen Hauptstadt angepfiffen.

Aber wo läuft das Spiel im TV und Livestream? Bei Amazon Prime Video oder DAZN? SPOX hat die Antwort.