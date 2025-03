Amazon Prime Video oder DAZN für FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Wer zeigt / überträgt das Champions League Achtelfinale Hinspiel heute live im TV und Livestream?

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen heißt es heute im Achtelfinale der Königsklasse. Ob das Duell bei Prime Video oder DAZN zu sehen ist, verrät SPOX.

Dreimal sind die beiden Klubs in dieser Saison schon aufeinandergetroffen (1:1, 0:0, 1:0-Sieg Werkself), am heutigen Mittwoch, dem 5. März, folgt das vierte Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Das CL-Achtelfinalspiel wird um 21 Uhr in der Allianz-Arena (München) angepfiffen.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung bekommt Ihr hier!