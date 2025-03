Amazon Prime Video, DAZN oder SAT.1 für Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt das Champions League Achtelfinale Rückspiel im heute live TV und Livestream?

In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Leverkusen und dem FC Bayern München. SPOX verrät, wer das Achtelfinalrückspiel live zeigt.

Bayer Leverkusen trifft am heutigen Dienstag, den 11. März, in der Champions League auf den FC Bayern München. Das Duell im Achtelfinale der Königsklasse wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort des Rückspiels dient die BayArena in Leverkusen.

Der FC Bayern München hat nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel beste Chancen am Abend in das Champion-League-Viertelfinale einzuziehen.

Wer das Achtelfinalrückspiel live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.