Der FC Bayern empfängt in der Champions League heute Inter Mailand. Aber wer überträgt das Duell? Prime Video, DAZN oder Sky? SPOX hat die Antwort.

Es ist so weit: Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand steht an. Um 21 Uhr geht es am heutigen Dienstag (8. April) in der Allianz-Arena in München zur Sache.

SPOX liefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.