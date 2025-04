Als Mentor für junge Verteidiger: Neuer Klub schaltet sich wohl in Transfer-Poker um Mats Hummels ein

Die Frage nach der Zukunft von Mats Hummels, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht mehr verlängert worden war, ist weiterhin ungeklärt. Kurz vor Schließung des Sommertransferfensters taucht nun offenbar ein neuer Interessent auf.

Laut der spanischen Tageszeitung Noticias de Gipuzkoa hat Real Sociedad aus dem baskischen Donostia-San Sebastian ein Auge auf den Weltmeister von 2014 geworfen. Demnach passe Hummels perfekt in das gesuchte Profil, das vorsieht, dem erst 18-jährigen Innenverteidiger Jon Martín sowie seinem Mitspieler Jon Pacheco einen erfahrenen Teamkollegen an die Seite zu stellen, wie Sociedads Trainer Imanol Alguacil jüngst bestätigte.

Der 35-jährige Hummels soll laut des Berichts gewillt sein, seine Karriere "mit einem Abenteuer in La Liga" zu beenden, wie es heißt. Zudem wird erwähnt, dass Hummels gutes Spanisch spreche und ein Haus auf Mallorca besitze, so dass man von keinerlei Anpassungsschwierigkeiten ausgeht.

"Wenn wir einen Innenverteidiger holen, dann um die Entwicklung von Jon Martín zu begleiten und zu berücksichtigen. Er ist ein wichtiger Spieler für die Zukunft von Real. Es könnte gut sein, dass er mit der ersten Mannschaft trainiert, aber in der zweiten Mannschaft spielt - oder er könnte in der ersten Mannschaft sein", sagte Sociedads Präsident Jokin Aperribay kürzlich. "Je nachdem, wie diese Entscheidung ausfällt, werden wir die nächste Entscheidung treffen. Wir werden mehr an die Zukunft und die Weiterentwicklung denken, an die Erstellung des neuen Kapitels. Wir denken über die Gegenwart und die Zukunft von Real nach."