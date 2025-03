"Alonso zurück in der Realität": Presse feiert den FC Bayern München und historischen Harry Kane

Der FC Bayern München steht auch dank eines historischen Harry Kane im Viertelfinale. Xabi Alonso ist derweil "zurück in der Realität".

Durch ein mehr als überzeugendes 5:0 in Hin- und Rückspiel gegen Bayer Leverkusen hat der FC Bayern München das Viertelfinale der Champions League erreicht. Ein entscheidender Faktor war auch Harry Kane, der mit seinem Führungstor beim 2:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters am Dienstag Geschichte schrieb. Der Stürmer ist der erste Engländer, der in der Königsklasse in einer Saison zehnmal erfolgreich war - und mindestens zwei weitere Spiele stehen noch für den FCB bevor.

Von der internationalen Presse hagelte es dementsprechend Lob von allen Seiten für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany und dessen Torjäger. Weniger gut kam Xabi Alonso weg.