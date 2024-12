"Alles, was danach abging, werde ich Euch noch erzählen": Nader Jindaoui will mit Hertha BSC abrechnen

Zwei Jahre lang trug Nader Jindaoui das Hertha-Trikot. Das Ende der Zusammenarbeit war offenbar von Unstimmigkeiten geprägt.

Offensivspieler Nader Jindaoui hat angedeutet, dass seine Zeit bei Hertha BSC keineswegs im Guten endete. So lässt sich jedenfalls eine Ankündigung des derzeit vereinslosen 27-Jährigen interpretieren.

"Hertha war eine geile Zeit, bis ich mein Profidebüt gegeben habe", schrieb Jindaoui in seiner Snapchat-Story zu einem Video, das ihn im Hertha-Training zeigt. Er fügte an: "Alles, was danach abging, werde ich euch noch erzählen ..."

Jindaoui, dem bei Instagram 2,2 Millionen Menschen folgen, war 2022 vom Berliner AK zur zweiten Mannschaft der Hertha gewechselt. Mitte seiner zweiten Saison bei der Alten Dame schaffte er es mehrfach in der Profikader, gab Anfang Dezember 2023 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Hamburger SV sein Profidebüt. Dabei verwandelte er beim Sieg nach Elfmeterschießen seinen Versuch vom Punkt.

Es folgte allerdings nur ein weiterer Einsatz für die erste Mannschaft der Hertha, Mitte Dezember 2023 wurde Jindaoui beim 0:0 im Zweitligaspiel gegen den VfL Osnabrück für eine halbe Stunde eingewechselt.