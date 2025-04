"Alles ist wahr": Besitzer von englischem Zweitligist bestätigt Interesse des FC Barcelona an No-Name

Der Besitzer des englischen Zweitligisten Hull City, Acun Ilicali, hat das Interesse des FC Barcelona an Offensivspieler Jaden Philogene bestätigt.

Erst vor wenigen Tagen berichtete Sky über das Interesse der Katalanen am 22-jährigen Engländer. Demnach hätte Barcelona ein Angebot für ein einjähriges Leihgeschäft inklusive Kaufpflicht abgegeben. Diese sei an gewisse Konditionen geknüpft, zum Beispiel die Spielzeit des Linksaußen.

Für den 22-Jährigen würde dann im kommenden Sommer eine Ablösesumme in Höhe von etwa 20 bis 23 Millionen Euro fällig werden.

Gegenüber talkSPORTbestätigte Ilicali nun, dass tatsächlich eine Offerte des spanischen Topklubs vorliege. "Ja, alles ist wahr." Dabei machte der türkische Geschäftsmann auch klar, dass Hull Philogene bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen würde. "Für mich ist der Wechsel eines Spielers nicht das Ende der Welt. Bei meinen Spielern würde ich niemals die Karriere oder Entwicklung aufgrund eines Vertrags einschränken wollen."

Und weiter: "Wenn Jaden sich also verändern möchte und sagt, dass er irgendwohin gehen will, können wir nicht viel dagegen tun, denn es geht um sein Leben. Ich liebe alle meine Jungs, ich bin für ihre Karrieren verantwortlich. Sie müssen also nicht bei uns spielen, wenn sie nicht bei uns spielen wollen."