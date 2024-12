"Alle Lampen ausgeschossen": Enthüllt! Saufabend wirkte sich maßgeblich auf Karriere von Niclas Füllkrug aus

Niclas Füllkrug hatte einst einen schweren Stand bei einem seiner Ex-Klubs - ein Saufabend änderte das.

Martin Harnik hat erzählt, wie ein Saufabend die Karriere seines ehemaligen Teamkollegen Niclas Füllkrug maßgeblich verändert hat.

Vor dem Aufstieg mit Hannover 96 in die Bundesliga im Jahr 2017 hatten es Harnik, Füllkrug und Co. in einem Winter-Trainingslager in Spanien ordentlich krachen lassen. Fortan veränderte sich das Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem heutigen Nationalspieler zum Positiven.

"Einen Abend waren wir in Sevilla. Und da haben wir uns gemeinsam als Mannschaft alle Lampen ausgeschossen. Komplett geschlossen", sagte Harnik in seinem Podcast "Flatterball", den er gemeinsam mit Max Kruse betreibt, und ergänzte: "Wir haben lustige Sachen erlebt, sind in diesem Trainingslager ganz eng zusammengerückt."

Dann richtete sich der inzwischen 37-Jährige direkt an seinen Kumpel, der bei der Podcast-Folge zu Gast war: "Fülle, du hast dich sehr schwergetan, in diese Mannschaft reinzufinden. So richtig angekommen bei uns in der Kabine bist du erst im Trainingslager, als wir ein-, zweimal gemeinsam durch den Tisch getreten haben und wir alle erst gemerkt haben, was du für ein geiler Typ bist."