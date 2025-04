Albanien vs. Spanien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Bei der EM 2024 steigt heute das Gruppenspiel zwischen Albanien und Spanien. Wer das Duell heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, wird in diesem Artikel erklärt.

Im Rahmen des 3. Spieltags in der Gruppenphase bei der EM 2024 treten am heutigen Montag, den 24. Juni, die Nationalmannschaften Albaniens und Spaniens gegeneinander an. Die Partie in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena wird um 21 Uhr angestoßen.