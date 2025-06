Albanien vs. Serbien in der WM-Qualifikation, Übertragung im TV sowie Livestream und Uhrzeit: Warum sind keine serbischen Fans im Stadion?

Albanien kriegt es in der WM-Qualifikation mit Serbien zu tun. Infos zur Übertragung und warum keine serbischen Fans ins Stadion dürfen, hat SPOX.

In der WM-Qualifikation geht es am heutigen Samstag, den 6. Juni, so richtig zur Sache, wenn sich in der Gruppe K Albanien und Serbien gegenüberstehen.

SPOX verrät, wo das Spiel gezeigt wird und warum keine serbischen Fans im Stadion erlaubt sind.