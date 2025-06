Albanien, Niederlande und Österreich kämpfen heute in der WM Qualifikation um Punkte: Wer die Gruppenspiele am Dienstag übertragt, erfahrt Ihr hier.

In der WM-Qualifikation steigen am heutigen Dienstag (10. Juni) die Gruppenspiele der Gruppen G, H und K. Auch Albanien, Niederlande und Österreich sind in der Quali im Einsatz.

Wer zeigt / überträgt die Gruppenspiele am Dienstag im TV sowie Livestream? SPOX weiß Bescheid.