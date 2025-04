Al-Nassr vs. Inter Miami live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi im TV und Livestream?

Im Rahmen eines Testspiels treffen Anfang Februar Cristiano Ronaldos Al-Nassr und Lionel Messis Inter Miami aufeinander. Wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Gespielt wird am 01. Februar 2024 in der Kingdom Arena in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Die Partie zwischen den beiden Teams ist dabei Teil des Riyadh Season Cup, eines Mini-Testspiel-Turniers, bevor es für Al-Nassr in die Rückrunde und die US-Amerikaner in die neue Saison geht.