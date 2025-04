Al-Hilal vs. Inter Miami heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Für Lionel Messi und seinen Klub Inter Miami steht am heutigen Montag das Testspiel gegen den saudi-arabischen Verein Al-Hilal an. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Eigentlich hätte es beim Aufeinandertreffen der beiden Vereinen heute zum Wiedersehen zwischen Lionel Messi und Neymar kommen sollen. Der Brasilianer zog sich im Oktober vergangenen Jahres allerdings einen Kreuzbandriss zu und wird deshalb verletzt fehlen.

Gespielt wird am heutigen Montag, den 29.02.2024, in der Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien. Das Aufeinandertreffen findet dabei im Rahmen eines MIni-Turniers statt, welches sich Riyadh Season Cup nennt. Dabei bereiten sich beide Mannschaften auf die Rückrunde bzw. die neue Saison vor.