Ajax Amsterdam vs. Lazio Rom, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL im TV und Livestream?

In der Europa League treffen Ajax Amsterdam und Lazio Rom aufeinander. SPOX verrät Euch, wer die Begegnung im TV und Livestream überträgt.

Am sechsten Spieltag der Europa League kommt es zum Topspiel zwischen Ajax Amsterdam und Lazio Rom. Anpfiff am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember, ist um 21.00 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung fungiert die Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Schaut man sich die aktuelle Tabelle an, wird einem direkt klar: Die Begegnung Ajax Amsterdam vs. Lazio Rom ist in der Europa League ein richtiger Kracher. Während Ajax mit zehn Punkten Tabellensechster ist, grüßen die Italiener mit drei Punkten mehr von dem Platz an der Sonne. Zu sicher sollte sich Lazio allerdings nicht sein, mit einem Sieg von Ajax wäre die Mannschaft von Francesco Farioli an den Römern vorbeigezogen. Wer kann sich im Topspiel durchsetzen?

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Antwort dazu live und in Farbe bekommt.