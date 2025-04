Afrika Cup 2024: FC Bayern München, BVB und Bayer Leverkusen betroffen! Wie lange fehlen die Stars der Bundesliga ihren Teams?

In den nächsten Wochen wird in der Elfenbeinküste der Afrika Cup 2024 ausgetragen. Davon sind auch die Bundesligisten betroffen, da ihnen zahlreiche Spieler fehlen. Hier erfahrt Ihr, welche Bundesliga-Stars mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind.

Fast parallel zum Asien Cup steigt zu Beginn des neuen Jahres mit dem Afrika Cup ein weiteres großes Turnier der Nationalmannschaften. Am 13. Januar wird die 34. Austragung des Wettbewerbs eröffnet, das Finale geht am 11. Februar in Abidjan über die Bühne.

24 Mannschaften sind für das Turnier im Einsatz, darunter auch einige Stars aus der Bundesliga, die unter anderem beim FC Bayern München, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund ihr Geld verdienen.