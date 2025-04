"Wie kommt ein Mensch wie ich dazu, fast jeden Tag zu trinken?": Adriano spricht schonungslos offen über seine Alkoholsucht

Der ehemalige Stürmer von Inter und Brasilien, Adriano, hat über seinen Kampf gegen den Alkoholismus gesprochen.

Adriano, der einst als Stürmer der brasilianischen Nationalelf und bei Inter Mailand für Furore gesorgt hat, ist tief abgestürzt. Nun hat er über seine großen Probleme gesprochen.

Adriano schloss sich als Teenager Inter an und erlangte in Italien, wo er vier Titel in der Serie A gewann und den Spitznamen "Imperator" erhielt, sowie in der brasilianischen Nationalmannschaft, mit der er 2004 die Copa América gewann, großen Ruhm. Seine Karriere geriet jedoch bald ins Stocken, da er nach dem Tod seines Vaters mit persönlichen Problemen zu kämpfen hatte. Bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2016 galt Adriano stets als Top-Spieler, der jedoch sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte.

In einem Beitrag für The Players' Tribune schrieb der Brasilianer: "Wissen Sie, wie es sich anfühlt, ein Versprechen zu sein? Ich weiß es. Auch ein unerfülltes Versprechen. Die größte Verschwendung des Fußballs: ich. Ich mag dieses Wort, Verschwendung. Nicht nur, weil es so klingt, sondern weil ich davon besessen bin, mein Leben zu verschwenden. Ich fühle mich wohl so, in hektischer Verschwendung. Ich genieße dieses Stigma."