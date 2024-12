Mit 18 Jahren: Juwel des FC Bayern München gibt Länderspieldebüt

Adam Aznou vom FC Bayern München hat am Montag sein Länderspieldebüt für Marokko gegeben. Der 18-Jährige stand beim 1:0-Sieg seiner Mannschaft in der Afrika-Cup-Qualifikation in Lesotho in der Startelf.

Aznou kam dabei als Linksverteidiger über die volle Spielzeit zum Einsatz und wurde sogar zum Man of the Match gewählt.

Der frühere Dortmunder Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) wechselte dafür auf die rechte Seite. Marokko gewann die Partie dank eines späten Treffers von Real-Madrid-Star Brahim Diaz (90.+3).

"Glückwunsch zu deinem Debüt für die marokkanische Nationalmannschaft, Adam", schrieb der FC Bayern bei X.