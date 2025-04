Es ist eine erste Hälfte für die Geschichtsbücher: Nie zuvor fielen in einem Bundesliga-Spiel vor der Pause mehr Treffer.

Im Duell zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart sind vor der Pause so viele Tore gefallen wie noch nie zuvor in einem Bundesliga-Spiel: Mit einem 4:4 gingen die Mannschaften nach wilden 52 Minuten an der Alten Försterei in die Kabinen.