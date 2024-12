AC Milan vs. FC Liverpool, Fußball Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL 1. Spieltag im TV und Livestream?

In der Champions League kommt es am heutigen Dienstagabend zum Duell zwischen AC Milan und dem FC Liverpool. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Europapokalpartie live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 17. September begegnen sich am 1. Gruppenspieltag der Champions League AC Milan und der FC Liverpool. Die Partie wird um 21 Uhr im Giuseppe Meazza in Mailand angestoßen.